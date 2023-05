Signori, grazie ma non così.

Distinguiamo le cose.

Un conto è il campo, altra cosa è la “famiglia”.

Il campo ha detto anche ieri di un Napoli dal tasso tecnico importante e dal gioco altamente redditizio.

La famiglia, ha retto fino al conseguimento del titolo poi è implosa.

In perfetto stile teatrale.

Onestamente, con dispiacere, una macchia.

Siamo “abituati” a mezze frasi, uscite sibilline, mezze parole e lanci “filosofici” mediocri.

Troppo “spettacolo” per la SSC Napoli.

Ai microfoni di Dazn, Spalletti, onestamente, è parso fuori luogo ed allo stesso tempo poco rispettoso dei tifosi.

“Riguardo il Futuro è tutto chiaro ma non vogliamo dirlo”.

Caro mister, quanto ama il suo personaggio.

Stucchevole onestamente.

Vincere, fare la storia e rimanere sempre poco empatico. Copione perfetto in stile De Laurentiis – Spalletti.

Signori no grazie, non così.

Vi parlerete ancora?

Vi guarderete negli occhi ancora?

Non così.

