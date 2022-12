Siamo tutti sul mercato, Giuntoli più di tutti.

L’ho scritto più volte ed oggi lo ribadisco. Siamo tutti alla ricerca di uno step “migliore”.

Tenendo da parte per un attimo l’aspetto denaro, l’uomo si muove per Desiderio e Volontà.

In questo senso, tutti, calciatori, direttori, managers, giornalisti ed uomini di calcio, non possono non ascoltarle le Sirene.

Nessuno di noi è Ulisse.

Non c’è cera che tenga.

Abbiamo il Dovere ed anche il diritto di ascoltarle le voci. Ascoltare, far valutazioni e poi decidere.

Giuntoli ha il sacrosanto diritto di lasciarsi corteggiare. Lo sviluppo della vicenda Juventus, dirà non solo della società torinese ma dell’intero calcio italiano. Mille cambiamenti potrebbero arrivare o anche poco o nulla.

Un elefante o un topolino.

La SSC Napoli non comunica. Non lo fa praticamente mai quindi non sappiamo dire cosa sarà dell’immediato futuro.

Cosa sarà di questo Napoli è affidato al corso di questa stagione. Non sarà mai anonima ma potrebbe essere fantastica. A quel punto, l’azienda sarebbe dinanzi ad una svolta unica.

Il fascino della vittoria del campionato non potrebbe esser paragonato a nulla. Appeal del mercato da top club che cerca top player. Inevitabile.

In questo stato di cose, Giuntoli lavora sotto traccia ed in silenzio come sempre.

Lavora anche per sé stesso.

Giugno ci dirà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati