Si riparte? Le big dovranno scegliere come. E con chi.

Domanda: se e quando si riprenderà a giocare, dove potrà collocarsi Pjanic, che intanto nella Juve è stato scavalcato da Bentancur? Godin, vecchio guerriero di mille battaglie, recupererà la maglia nerazzurra che un giovane sfrontato, Bastoni, gli ha sfilato? E Sensi, il migliore dell’Inter (con Lukaku) finché gli infortuni non si sono divertiti con le sue gambe, può restare a guardare? Cosa farà Leao, grande speranza del calcio portoghese, per sconvolgere gli ultimi equilibri (positivi) di Pioli, con Rebic largo e Ibra in mezzo? E davvero Allan può ancora restare fuori dal Napoli, lui che era insostituibile con Sarri e Ancelotti? E… Non vediamo l’ora di farci queste e altre domande tecniche. Vuol dire che avremo sconfitto il virus e saranno state fissate le date delle ripartenza. Vuol dire che si riparlerà di calcio. Vediamo allora le domande — rimaste in attesa di risposta dai giorni dello stop — per le magnifiche sette (le squadre in teoria qualificate oggi per le prossime coppe).Sarri sembrava aver scoperto finalmente la formula del successo: 4-3-3, attacco con Dybala più largo a destra e Higuain in mezzo, e centrocampo con compiti ben definiti. Un centrale (Bentancur), una mezzala tecnica (Ramsey) e una fisica (Matuidi). E Pjanic? Quello da 150 tocchi a partita? È stato superato dall’uruguayano, più utile in copertura e più funzionale nei meccanismi della nuova mediana. Ma può restare in panchina uno come Pjanic? Per Sarri ci sono due soluzioni, considerando, in caso di ripresa, il moltiplicarsi delle partite che obbligherà al turnover: alternarlo a Bentancur davanti alla difesa oppure, meglio ancora, a Ramsey, nel ruolo di regista più avanzato che diventa trequartista e si sente in fase di assist e tiro. Ci sarebbe un’altra incognita nella Juve: Bernardeschi. Ormai sembra fuori dai giochi sia da trequartista (la Juve ha abbandonato il 4-3-1-2 e quel ruolo non fa per lui) sia da mezzala (non ancora pronto). Però il 4-3-3, con Ronaldo fisso dall’altra parte, avrà bisogno di più interpreti sulla fascia destra, specie se a volte Dybala farà il “falso” 9. E lì, da esterno, diciamo pure da ala, Berna potrebbe ritrovare maglia, belle partite (come con l’Italia) e autostima.Quella di Simone Inzaghi sembra una squadra del passato, degli anni 70, quando la formazione si poteva recitare a memoria. Gli undici sono quelli, poi le riserve. Le gerarchie sono chiare come il 3-5-2. Al massimo, Caicedo ha guadagnato punti su Correa, ma in partenza è ancora l’argentino la spalla di Immobile.Si potrebbe dire che tutto gira attorno a Eriksen. Se gioca da Eriksen, da top player europeo, l’Inter andrà modellata attorno a lui, il che potrebbe significare anche un passaggio alla difesa a quattro e una formula offensiva con tre trequartisti. Si sapeva che, con il danese, chi avrebbe sofferto più di tutti era Sensi. Ma il regista arrivato dal Sassuolo è stato costretto a difendersi dalla sfortuna, prima di tutto. Finché in campo, è stato lui la luce dell’Inter: in una mediana protetta da Brozovic, e “fisicata” da Barella, lui era la mezzala di regia che partiva da lontano, meno pressato, e si liberava in dribbling. Creando gioco e occasioni, segnando anche. Coesistere con Eriksen non è facile, a meno di un “albero di natale” (4-3-2-1) o di un 3-4-2-1, insomma una formula con due trequartisti dietro a Lukaku. Per Sensi la formula migliore resta in una mediana tre (4-3-3, 3-5-2) e, visto che Eriksen non sembra il giocatore ideale per Conte, chissà che il recupero fisico dell’ex Sassuolo non cambi alcune gerarchie. Più difficile sovvertire le graduatorie difensive: se De Vrij non si tocca, e Skriniar è comunque indispensabile, sebbene meno granitico che in passato quando giocava a quattro, la terza maglia è ormai di Bastoni. Godin non s’è mai ambientato alla perfezione, non è mai stato “il” Godin di Atletico e Uruguay, leader, capitano con o senza fascia, e anche goleador. Succede. Più facile per lui recuperare posizioni in caso di passaggio alla difesa a quattro, al fianco di De Vrij, con Skriniar dirottato sulla fascia. Ma Bastoni resta distante.Con la qualificazione in Champions sembra esserci spazio per tutti. Prendiamo la difesa: Toloi, Palomino e Djmsiti teorici titolari, ma forse è il momento di Caldara, e comunque quattro per tre posti è il minimo. L’ex, rientrato dopo gli incubi di Juve e Milan, sta recuperando condizione e fiducia. Se tornasse il Caldara dell’Atalanta sarebbe un acquisto prezioso per Gasp e per la Nazionale. Tifiamo tutti per lui. In mezzo Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, più Pasalic che può stare tra i mediani oppure spostarsi trequartista, nel caso togliendo il posto a Zapata e affiancando la coppia delle meraviglie Gomez-Ilicic. Ecco, Zapata è quello che potrebbe chiedere di più a un’eventuale ripresa. Lo Zapata dell’anno scorso, cannoniere straordinario per combinazione di velocità e potenza, sarebbe ideale per il rush finale. Ma è tornato lo Zapata vero, quello pre-infortunio?.Le domande non mancano per Fonseca. Soprattutto in mezzo. Prima dello stop, chi stava recuperando posizioni è Mkhitaryan. Senza Zaniolo, il ruolo di trequartista è passato a Lorenzo Pellegrini che non sempre, però, è sembrato convincente in stagione, mentre Pastore è stato come al solito tormentato dagli infortuni. L’armeno e l’azzurro potrebbero giocarsi il posto. Anche alle loro spalle c’è un buon affollamento per le due maglie da centrali del 4-2-3-1: Diawara (verso il recupero dall’infortunio) sembra intoccabile, ma ci sono anche Veretout, Cristante e il giovane Villar, più, in caso di necessità Mancini. In ogni caso è sopratutto Mkhitaryan, giocatore di dimensione ed esperienza internazionale, che si chiede (e chiede alla Roma) che cosa può diventare nella volata finale. Potrebbe anche giocare a sinistra, dando respiro a Kluivert, coesistendo con Pellegrini.A leggere bene la rosa del Napoli ci sono due formazioni, non una. Ricchezza da vera big europea. Prendiamo il centrocampo del 4-3-3 di Gattuso: in questo momento Demme è il centrale indiscutibile, Fabian Ruiz la mezzala di regia e Zielinski l’incursore (non solo fisico). Nella teorica panchina troviamo Lobotka, Elmas e Allan. La situazione più sorprendente è quella del brasiliano, fondamentale con Ancelotti e con Sarri (che gli aveva cucito un ruolo perfetto, da mezzala, diverso da quello originario, play centrale, nell’Udinese). Fino al momento in cui il Psg ha cercato di portarlo in Francia. Qualcosa s’è rotto da allora. Negli ultimi tempi Allan non è stato più lui, tanto da aver perso il posto. Ma il tuttocampista area-area difficilmente non troverebbe spazio qui (e in parecchie altre squadre). Cercasi vero Allan disperatamente.Pioli sembra aver trovato nel 4-2-3-1 la formula della felicità (o quella che almeno ha allontanato la tristezza). Doppio centrale Bennacer-Kessie, Ibra punta centrale, leader e fulcro di qualsiasi manovra, e una linea di trequartisti composta da Castillejo (destra), Calhanoglu (in mezzo) e Rebic (sinistra). Un 4-2-3-1 non classico, con lo spagnolo ala vera, il turco regista a tutto campo e il croato che parte largo, da seconda punta che si accentra. In questa opzione ha perso i gradi di titolare Leao, attaccante portoghese di grande velocità e tecnica, ancora un po’ giovane. In un calcio d’altri tempi sarebbe stato un’ala sinistra che amava accentrarsi. E lì potrebbe riproporsi quando Rebic — indispensabile con i suoi gol — avrà bisogno di rifiatare. Più veloce e imprevedibile del croato, meno cinico sotto porta, Leao è meno disciplinato tatticamente ma con un grande futuro all’orizzonte. Potrebbe ritagliarsi il ruolo di chi subentra per “spaccare” difesa stanche.