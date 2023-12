Si cosparge il capo di cenere…Ma va cambiata mentalità

Si cosparge il capo di cenere…Colpo a sorpresa, effetto cinema. Con gli auguri di buon anno. Aurelio De Laurentiis siede al posto di Walter Mazzarri nella conferenza post gara tra Napoli e Monza. Il presidente ci mette la faccia, e chiede scusa:

«Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia — ammette con evidente serenità —. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità. Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per rimediare. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia Saudita, quindi intorno al 24-25 gennaio ci vediamo sul mare, ci facciamo una bella cena tutti e vi racconto il mio punto di vista. La verità la conosce solo chi vive dall’interno le varie situazioni. Io questo volevo dirvi».

Non c’è che dire, parole forti per uomini forti avrebbe detto qualcuno lo scorso anno! Ma probabilmente, per molti, un po’ tardive rispetto alla situazione venutasi a creare lo scorso gennaio, dove lui, essendo il Presidente, certamente fosse a conoscenza di ciò che stesse avvenendo all’ interno della società, anche perché se cosi non fosse, avvallerebbe la tesi di una gestione ancor più grave rispetto al pensiero presente e visibile tra classifica e caos tecnico!

Ora ci si chiede, perché’ vuole raccontare la sua adesso e non lo ha fatto a giugno quando tutto era compiuto? Quale il segnale lanciato a tecnico e squadra, protezione oppure scaricare la palla in attesa di capire cosa fare a gennaio?

Riflettendoci però, proprio in chiave mercato, i tanto desiderati acquisti, che servono come il pane oggi, ma saranno anche presenti in chiave futura, per quale allenatore saranno funzionali? Sara Mazzarri il futuro, oppure il giovane Palladino, se non addirittura altri ancora a sedere sulla panchina del Napoli in futuro?

Diciamo che l’ammissione di colpa fa certamente rumore, ma soprattutto stupore conoscendo il personaggio, ma molte volte cospargersi il capo di cenere non significa sempre ammissione di responsabilità. il vero cambiamento sta nella gestione, e sinceramente questa ha lasciato molto a desiderare e non certo da ora!

Cosa augurarsi? Che ci sia davvero la volontà da parte del patron di circondarsi di dirigenti veri e preparati, questo sarà il primo vero segnale della reale volontà di svoltare, fino a quel momento le parole espresse ieri in conferenza stampa da parte di De Laurentiis sono sembrate un atto dovuto da parte di chi e ancora convinto che la colpa sia di Rocchi e Gravina, visto che anche lo scorso anno erano li presenti, ma non hanno mai scalfito la forza dei futuri Campioni d’ Italia

Quindi più che ammissione occorrono chiarezza, organizzazione e progettualità, un organigramma serio, e non un agriturismo a conduzione familiare fatto da figli, generi, mammà e papa’…in attesa dell’anno che verrà!

