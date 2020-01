Sgarbi, beffe, gol: Florenzi-Ronaldo come Davide contro Golia

Roma-Juventus…la sfida di Davide contro Golia!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Se cercassimo un’istantanea che possa fare da cover alle recenti difficoltà della Juve a Roma (5 sconfitte, 1 vittoria e 3 pareggi) ci sarebbe senz’altro il faccia a faccia della scorsa stagione tra Alessandro Florenzi e Cristiano Ronaldo, che il 12 maggio fece rispolverare la storia di Davide contro Golia. Era il 13’ della ripresa infatti quando, per una palla non messa fuori causa infortunio, i due vennero a contatto. CR7 davanti al rabbioso di Florenzi gli disse: “Sei troppo piccolo per parlare”. L’ultima parola però fu di Florenzi che al 34’ del secondo tempo segnò la rete del vantaggio, prima che Dzeko bissasse per il 2-0 finale. “Lui è il Pallone d’Oro e pensa di avere tutto il diritto di fare quello che ha fatto”.Ronaldo fece il primo gol in Champions (e anche la prima doppietta) all’Old Trafford nel 7-1 che i giallorossi subirono contro lo United. Era il 2007, Florenzi era un ragazzino. Alessandro però c’era agli ottavi di Champions nella stagione 2015-16: doppia vittoria del Real e due reti (più un assist) di CR7. Eppure in campionato la Roma è una delle poche squadre contro cui Cristiano non ha ancora segnato.