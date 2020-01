Sfuma Cavani, l’Atletico si consola con Carrasco

Belga ha gia vestito maglia dei colchoneros che lascio nel 2018.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Manca solo l’ufficializzazione, poi Yannick Carrasco tornerà a essere un calciatore dell’Atletico Madrid. Lo scrive il sito online del quotidiano spagnolo As, secondo cui il club ‘colchonero’ ha messo le mani sul jolly d’attacco belga dopo che è sfumato l’arrivo di Edinson Cavani dal PSG. Carrasco aveva lasciato il secondo club di Madrid nel febbraio 2018 per trasferirsi al Dalian Yifang e giocare nella Super League cinese. Con la maglia dell’Atletico Madrid aveva collezionato 124 presenze, segnato 23 gol e fornito 17 assist.

Carrasco, secondo il giornale, è già nella capitale spagnola e domani è attesa la sua firma sul contratto. Il belga potrebbe già essere in campo nel derby contro il Real di domenica, in modo da colmare sia pure in parte l’emergenza infortuni.

L’ultimo a finire ko nella squadra di Diego Simeone è stato Joao Felix, che salterà derby di Madrid.