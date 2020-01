Sfuma Amrabat, Sportitalia: “Agenti sono a Milano per firmare con la Fiorentina”

Il Napoli nn ha convinto Amrabat,firmera’ per la Fiorentina!Lo riporta in questo articolo,Alfredo Pedulla giornalista di Sportitalia Sta sfumando definitivamente l’acquisto di Amrabat per il Napoli. O meglio, la società lascia correre, puntando su altri profili. Intanto il mediano del Verona è ad un passo dalla Fiorentina. Lo conferma Alfredo Pedullà sul suo sito: “Kouame e Amrabat per il futuro. Prima di pranzo Hellas e Fiorentina si incontreranno per il centrocampista, operazione valida da luglio: prevista la definizione, gli agenti sono rimasti a Milano per le firme”.