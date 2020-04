Servizi segreti Usa: “Coronavirus non creato in laboratorio”

La pandemia di Coronavirus partita dalla Cina e che ha finito per travolgere il mondo intero non è stata causata da un virus prodotto dall’uomo o geneticamente modificato in laboratorio. Sono le conclusioni a cui è giunta con ampio consenso la comunità degli 007 Usa, secondo quanto affermato dall’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale che coordina i lavoro di tutte le agenzie federali, dalla Cia alla Nsa. Uno studio della prestigiosa rivista Nature Medicine, pubblicato il 17 marzo, aveva già affermato che il genoma del Coronavirus non era stato modificato artificialmente.