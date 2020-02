Serie A:UDINESE-INTER, domenica ore 20:45,Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter in programma Domenica ore 20:45,pubblicate in questo articolo di Skysport.it

Udinese, Zeegelaar subito in campo?

Si tratta di un ritorno in quel di Udine per Zeegelaar. L’esterno sinistro torna in bianconero e si candida per sostituire Sema. Il giovane svedese però pare ancora in largo vantaggio sul compagno. William Troost Ekong aveva accusato un problema e si pensava potesse lasciare il posto a De Maio ma nelle ultime ore le cose sono cambiate e il centrale olandese va verso una maglia da titolare. Per il resto tutto come da copione con il solito ballottaggio in attacco al fianco di Okaka. Favorito Lasagna.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Inter, Eriksen dentro dall’inizio

Antonio Conte, nel post partita della sfida vinta contro la Fiorentina, ha fatto il punto su Sensi e Borja Valero. La situazione a centrocampo non è la migliore possibile ma il tecnico nerazzurro è pronto a mettere subito in campo Eriksen. Nel 3-5-2 nerazzurro ritrova posto Bozovic ma non ci sarà Lautaro, squalificato: al suo posto Sanchez. In difesa Skriniar non dovrebbe preoccupare più di tanto.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku