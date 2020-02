Serie A:LECCE-TORINO, domenica ore 18,probabili formazioni

Ecco le fporbabili formazioni di Lecce-Torino in programma Domenica ore 18,pubblicate in questo articolo da Skysport.it

Lecce, rientra Calderoni. A rischio Gabriel

Il mercato ha portato qualche pedina interessante soprattutto a centrocampo, reparto nel quale Liverani deve trovare la giusta quadratura. In difesa c’è Dell’Orco squalificato ma il rientro in gruppo di Calderoni può far tornare i giallorossi al 4-3-1-2 con Donati e Calderoni esterni. In mezzo Barak potrebbe subito rivelarsi utile. Petriccione infatti ha accusato un fastidio. Gabriel in settimana si è allenato poco e Vigorito potrebbe partire titolare.

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Barak, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco

Torino, due tornano ma due escono

Mazzarri ritrova sia Rincon che Ola Aina. I due, assenti nell’ultimo turno causa squalifica, dovrebbero riprendere con tutta probabilità posto nell’XI titolare. Con Ansaldi non pienamente recuperato l’altro posto va a De Silvestri. Poche chance per Laxalt. Ci sono però da registrare le defezioni sicure di Izzo e Lukic. Entrambi hanno preso un rosso domenica scorsa. In difesa, a destra, ci sarà il recuperato Bremer.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi, Belotti