Serie A:LAZIO-SPAL, domenica ore 15,probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Spal in programma dDomenica ore 15,pubblicate in questo articolo su Skysport.it

Lazio, coppia d’attacco Immobile-Caicedo

Simone Inzaghi non ha grossi dubbi di formazione. L’infortunio a Correa, che lo terrà fuori dalla sfida contro la Spal, rilancia la candidatura di Caicedo al fianco di Immobile. El Tucu e Cataldi sono gli unici indisponibili tra i biancocelesti. In difesa si candida Patric. A destra difficile che Marusic possa spodestare Lazzari. Stesso discorso sull’altro versante dove Jony tenta di scalzare Lulic

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Spal, a Roma senza una buona fetta di gol

Il Napoli ha da poco annunciato il suo arrivo a giungo. Per ora però Andrea Petagna resta alla Spal fino al termine della stagione. Il bomber spallino, capace di realizzare il 50% dei gol di squadra, si accomoderà in tribuna visto che è squalificato. Per lo stesso motivo, assente anche Valoti. In difesa può essere il turno di Bonifazi e occhio anche alla possibilità di lanciare subito titolare Zukanovic, mentre in attacco, alla luce di ciò che è successo l’ultimo giorno di mercato, quasi sicuramente giocheranno Floccari (ex di turno) e Di Francesco. Anche in mediana si potrebbe vedere un nuovo arrivo, Castro

SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna