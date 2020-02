Serie A:JUVENTUS-FIORENTINA, domenica ore 12:30,Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina in programma Domenica ,pubbluicate in questo articolo da Skysport.it

Juventus, ottimismo per Pjanic

E’ lui il grande dubbio di formazione. Per una volta il punto di domanda sull’attacco passa in secondo piano. Miralem Pjanic è costantemente monitorato dopo il problema accusato contro il Napoli ma il bosniaco dovrebbe recuperare per tempo. Bentancur agirà quindi da centrocampista di destra con Rabiot sull’altro versante (e conseguente panchina per Matuidi). Sulla trequarti favorito Ramsey. Con CR7 ci sarà Dybala.

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Fiorentina, due assenze pesanti là dietro

Viola reduci dalla sconfitta in Coppa Italia ma molto attivi sul mercato. Tra quelli arrivati c’è da segnalare Igor che potrebbe tornare utile fin da subito. In difesa infatti ci sono Caceres e Milenkovic squalificati e sostituirli non è semplicissimo. Alla sinistra di Pezzella invece il favoritissimo è Ceccherini. Sulle corsie esterne torna Dalbert mentre in attacco solito ballottaggio Cutrone-Vlahovic. Ancora assente Castrovilli. Badelj resta al centro con Pulgar spostato interno

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone