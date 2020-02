Serie A:Cagliari-Parma,probabili formazioni

Ecco le probabibli formazioni di Cagliari-Parma in programma oggi alle ore 18,pubblicate in questo articolo da Skysport.it

Cagliari, Cacciatore recuperato

Rispetto all’ultima gara, la difesa del Cagliari può cambiare per metà. Pisacane infatti torna al fianco di Klavan dopo il turno di stop mentre Maran a destra recupera Cacciatore che, complice un Faragò un po’ affaticato, potrebbe anche scendere subito in campo. A sinistra duello Lykogiannis-Pellegrini. Con Rog sempre ai box, Ionita può essere confermato mentre in attacco ci saranno i soliti tre, ovvero Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.

CAGLIARI (4-3-2-1) Probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Parma, out Kulusevski e non solo

Ricordate quando il Parma aveva la formazione obbligata causa troppi infortunati? Ecco, quel tempo è forse tornato visto che D’Aversa si ritrova con pochi uomini a disposizione. A Cagliari non ci saranno Sepe e Kulusevski. Inglese resterà fuori ancora per parecchio tempo mentre Karamoh non recupera. Alla lista però si sono aggiunti anche Scozzarella e Grassi. In mediana quindi ci può essere Brugman. Tra i pali l’ultimo arrivato Radu dovrebbe esordire dal 1′ mentre in attacco, dopo il ‘caso Gervinho’, D’Aversa potrebbe decidere di lanciare subito nella mischia Caprari. In alternativa c’è Sprocati

PARMA (4-3-3) probabile formazione: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Kurtic, Cornelius, Caprari