Serie A:Bologna-Brescia,probabili formazioni

Ecco le probabibli formaioni di Bologna-Brescia in programma oggi alle ore 15,pubblicate in questo articolo da Skysport.it

Bologna, torna Soriano ma Barrow potrebbe scavalcarlo

Mihajlovic recupera due uomini importanti come Bani e Sansone di rientro dalla squalifica, ma perde Paz (ceduto al Lecce). Il giudice sportivo ha fermato Tomiyasu. In attacco c’è il solito traffico. Alla coda si è aggiunto anche Barrow che dopo il gol contro la Spal si candida fortemente per un posto nell’XI titolare. Al momento l’ex Atalanta pare destinato alla panchina ma il ballottaggio con Sansone è ancora in piedi.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Brescia, in tre per la maglia di Balotelli

Con Mario Balotelli che deve scontare la seconda giornata di squalifica, si aprono i casting per il partner di Torregrossa. Chi tra Donnarumma, Ayé e Skrabb? Per molti Donnarumma dovrebbe essere la prima scelta ma contro il Milan Ayé non ha fatto male e potrebbe essere riproposto. Più difficile che la spunti l’ultimo arrivato. Piccoli dubbi tra centrocampo e trequarti ma al momento Dessena e Romulo sono in pole per una maglia da titolare.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé