Serie A:ATALANTA-GENOA, domenica ore 15,probabili formazioni

Atalanta-Genoa in programma Domenica ore 15

Atalanta, Pasalic vuole ritrovare posto

Zero infortunati in casa Atalanta: mister Gasperini ha riabbracciato anche Castagne (che era l’unico infortunato) ma difficilmente ruoterà uno tra Gosens e Hateboer. Partita speciale (da ex) per il tecnico nerazzurro che si affiderà ancora a Duvan Zapata con buona pace di Muriel. L’unico vero dubbio riguarda Pasalic che da titolare fisso è passato ad arma a gara in corso. Per lui ballottaggio con Freuler; non dovesse vincerlo sarebbe dura farsi largo sulla trequarti per un posto da titolare.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Genoa, niente sfida tra cugini?



Nel centrocampo rossoblù c’è da registrare il rientro dalla squalifica di Cassata che si candida per un posto che ha quasi sempre conquistato negli ultimi tempi: quello del titolare nel 3-5-2 di Nicola. La sfida tra cugini potrebbe riservare un nuovo capitolo anche se Cristian Zapata non è al momento nella ‘probabile titolare’. In attacco è arrivato Iago Falque ma con Pandev, a Bergamo dovrebbe partire di nuovo Favilli

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.