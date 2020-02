Serie A: Verona Juventus

Juric-Sarri…lo spettacolo e assicurato!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it robabili formazioni di Verona-Juventus.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 23 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic, 14 Verre, 20 Zaccagni, 32 Pessina. (22 Berardi, 96 Radunovic, 15 Bocchetti, 33 Empereur, 23 Dimarco, 8 Eysseric 27 Dawidowicz, 11 Pazzini, 10 Di Carmine 16 Borini, 7 Badu, 9 Stepinski, 98 Adjapong). All: Juric Squalificati: nessuno Diffidati: Faraoni, Veloso, Verre, Kumbulla, Rrahmani Infortunati: Salcedo

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 21 Higuain, 24 Rugani, 41 Coccolo). All.: Sarri. Diffidati: Cuadrado, De Ligt. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo, Bernardeschi.

Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 7,00 4,00 1,50

“Il Verona è un’ottima squadra, la sua consistenza è palese, sta vivendo una grande stagione ed è imbattuto da diverse partite. Se insistessi troppo sull’approccio giusto da avere per la partita di domani sembrerebbe di sottovalutare i miei giocatori”. Sarri è pronto ad accettare la sfida dei veneti che all’andata hanno messo in grande difficoltà la Juventus e che sono reduci dal pareggio di Roma con la Lazio nel recupero di mercoledì: “La partita è palesemente difficile – ha spiegato l’allenatore dei bianconeri -. Penso che l’approccio dovrebbe essere di buon livello: tutti abbiamo visto il Verona mercoledì, la prestazione è il suo standard in questa stagione”.

Dopo l’ottimo pareggio ottenuto mercoledì sera contro la Lazio all’Olimpico, il Verona proverà a fermare anche la Juventus nell’anticipo di domani sera al Bentegodi. Uno stadio che si annuncia tutto esaurito con numerosi tifosi juventini presenti a Verona. Un match che Juric sembra attendere più con curiosità che con ansia. “Nessuno ha avvertito problemi dopo la partita, oggi dovremo scaricare e andare sull’intuizione – ha detto Juric -. Mi sarebbe piaciuto giocare un po’ dopo? È così, l’ho accettato e non ho pensato ad altro”. Sulla formazione anti Juve il tecnico non cambia. “Prima punta? Le caratteristiche non cambiano molto, una punta la tieni più in mezzo e l’altra più esterna – ha rilevato -. Dipende anche se giocheranno a tre o a quattro. Di certo Amrabat tornerà a giocare in mezzo al campo, poi vedremo l’allenamento di oggi”. Poi il giudizio sul momento della Juve. “Ora sta diventando la squadra di Sarri – rileva Juric -, vedo linee più vicine e a livello di gioco hanno fatto passi in avanti. I nostri diffidati? Non sceglierò la formazione in base a quello, ma solo guardando alle condizioni dei ragazzi, ci siamo allenati poco, poi Dimarco ed Eysseric sono arrivati per ultimi, è difficile entrare nel ritmo della squadra al momento. Obiettivo? Sempre la salvezza. Ho detto ai ragazzi che se la raggiungono li porto a mangiare fuori, poi se succede prima non cambia. Qui si è creato un buon ambiente di lavoro. Stiamo dando tanto ma anche raccogliendo i frutti, sarebbe bello continuare così, vorremmo fare punti anche con la Juve” ha concluso