Serie A: Udinese-Cagliari 2-1

Cagliari ancora sconfitto,la cura Gotti fa bene all’Udinese…se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Altra battuta d’arresto per il Cagliari di Maran, che dopo la sconfitta in casa con la Lazio cade anche a Udine e si allontana dalla zona Champions. I bianconeri friulani si sono imposti 2-1 nell’anticipo della 17/a giornata,, cogliendo il secondo successo della gestione Gotti e migliorando un po’ una classifica finora deficitaria. Un gioiello di De Paul e una rete in mischia di Fofana hanno deciso l’incontro in favore dei padroni di casa. Il Cagliari non ha approfittato delle numerose occasioni avute e nemmeno del pareggio di Joao Pedro (11 gol in campionato), annullato poco dopo dal gol del francese.