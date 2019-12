Serie A: tutte le probabili formazioni della 17ª giornata

Ecco tutte le probabili formazioni della 17esima giornata di campionatomdi serie A,pubblicate in questo articolo de il Corriere dello Sport.it.Dopo la vittoria di mercoledì della Juve contro la Sampdoria (2-1) riprende la 17ª giornata di Serie A con la sfida di stasera alle 20.45 del Franchi, dove la Roma di Paulo Fonseca affronta la Fiorentina, reduce dal pareggio interno contro l’Inter. Tre le partite in programma domani: Udinese-Cagliari (ore 15), Inter-Genoa (ore 18) e Torino-Spal (ore 20.45). I nerazzurri saranno chiamati a rispondere al successo dei bianconeri per riagganciarli in classifica e chiudere in testa prima della sosta natalizia. Il lunch match di giornata sarà invece quello del Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. La Dea è reduce dal ko del Dall’Ara contro il Bologna, mentre i rossoneri, dopo due successi consecutivi, non sono andati oltre lo 0-0 nel match interno contro il Sassuolo. Domenica alle 15 scenderanno in campo Lecce-Udinese e Parma-Brescia. Le Rondinelle, dopo i due successi consecutivi contro Spal e Lecce, si sono dovuti arrendere al Sassuolo nel recupero della 7ª giornata e ora occupano il terzultimo posto con 13 punti. Proprio i neroverdi chiuderanno il programma di giornata, ospitando al Mapei Stadium il Napoli di Rino Gattuso a secco di vittorie in campionato dal match del 19 ottobre, quando una doppietta di Milik piegò l’Hellas Verona.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA (OGGI ORE 20.45)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. ALL.: Montella. A DISP.: Terracciano, Cerofolini, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Zurkowski, Cristoforo, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Pedro. INDISPONIBILI: Chiesa, Ribery. SQUALIFICATI: -.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo.Pellegrini, Perotti; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Cetin, Juan Jesus, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Riccardi, Kalinic, Antonucci. INDISPONIBILI: Zappacosta, Cristante, Santon, Pastore, Mirante, Kluivert. SQUALIFICATI: -.