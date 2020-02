Serie A: Sampdoria Napoli – Live dalle 20,45

Stasera con il posticipo a Genova si chiude la 22/a giornata. Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Si gioca stasera allo Stadio Ferraris il posticipo della 22/a giornata di Serie A:

Sampdoria-Napoli 0-0 LIVE DALLE 20.45

Tornano i ‘galacticos’ e Gattuso si sente più tranquillo. A Genova questa sera contro la Sampdoria il Napoli ritrova tutti assieme Koulibaly, Mertens, Allan e Maksimovic e l’allenatore, forte anche del contributo che potranno dare i nuovi arrivati con il mercato di gennaio, ha una serie di soluzioni con le quali, da quando è arrivato a Napoli, non aveva mai potuto confrontarsi, causa i ripetuti infortuni. ”Con la Samp – dice l’allenatore – ci aspetta una battaglia, se pensiamo di giocare di fioretto dopo aver battuto la Juve sbagliamo tutto. Con Ranieri la Samp è diventata una squadra da prime posizioni, sa difendere bene, lascia pochi spazi. Sono preoccupato, affronto un grande allenatore, un marpione che me la può incartare. Per è noi fondamentale questa gara e ho detto per la prima volta ai giocatori di guardare anche la classifica, perché se portiamo via tre punti e arriviamo a trenta è un passo importante. L’obiettivo resta di arrivare più in alto possibile ma sapendo che non esiste essere favoriti: le prossime sei partite sono difficili, perché se non ci stai con la testa perdi anche con la Beretti e la Primavera”. ”Oggi – spiega Gattuso, sottolineando l’importanza del recupero dei big infortunati, che lui chiamava appunto ‘la tribuna dei galacticos’ – abbiamo fatto la rifinitura per la prima volta senza i sei-sette Primavera e quando li vedi tutti in campo la musica è diversa. Solo Ruiz è out perché da 4 giorni non viene al campo, sta male per l’influenza”.

In realtà un dubbio di formazione riguarda anche Demme che da un paio di giorni non riesce ad allenarsi bene. Il calciatore è comunque partito in serata per Genova e sarà valutato prima della partita. ”Koulibaly – dice ancora il tecnico del Napoli – si è allenato con continuità ma non al 100%, Maksimovic è invece al 100%. Mertens ha fatto un buon lavoro e sarà sicuramente dei nostri. Anche Allan ha lavorato bene ed è convocato. Già il fatto che partiamo quasi tutti insieme è un buon segno”. Anche Politano, l’ultimo arrivato in casa Napoli, sarà a Genova. Partirà dalla panchina, pronto a scendere in campo? ”Per due giorni – racconta Gattuso – ha avuto l’influenza, ieri e oggi si è allenato ed è a disposizione E’ un giocatore molto forte che ci può dare una mano, l’anno scorso ha fatto la differenza nell’Inter che non mi ha fatto andare in Champions per un punto, ci ho sbattuto i denti contro”. ”Credo – aggiunge il tecnico – che siamo sulla strada giusta, ma ripeto che non c’è da rilassarsi o cullarsi. Non abbiamo fatto nulla, siamo indietro in classifica rispetto al nostro valore e dobbiamo dimostrarlo in campo. Bisogna spingere al massimo a partire, perchè ribadisco che ci aspetta una battaglia”. Il mercato è concluso e Gattuso ne è soddisfatto. ”Sono molto contento – dice – del mercato, ringrazio il presidente per i soldi che ha investito e il direttore sportivo. Mi hanno messo a disposizione una squadra competitiva. De Laurentiis – conclude – mi dice sempre hai voluto la bicicletta? A me piace pedalare con chi mi hanno messo a disposizione