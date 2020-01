Serie A Roma-Juve, dirige Guida. Lazio-Napoli: Orsato

ecco le designazioni del 19 esimo turno di Serie A,pubblicate in questo articolo da il Corriere dello Sport.it – Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, in programma domenica 12 gennaio. Tre gli anticipi del sabato: si parte alle 15 con Cagliari–Milan, diretta da Abisso, si prosegue con Lazio-Napoli alle 18 (Orsato) e si chiude con Inter–Atalanta (20.45, Rocchi). Domenica lunch match Udinese–Sassuolo (Volpi) e posticipo serale Roma–Juventus, alle 20.45, diretto da Guida. La giornata si chiude lunedì sera con Parma–Lecce, affidata a Fabbri.Cagliari-Milan (Sabato 11/01 H. 15.00): Abisso (Ranghetti-Rocca, Iv: Dionisi, Var: Nasca, Avar: Del Giovane)

Fiorentina-Spal: La Penna (Baccini-Bresmes; Iv: Abbattista, Var: Di Paolo. Avar: Valeriani)

H. Verona-Genoa (H. 18.00): Mariani (Bindoni-Di Iorio, Iv: Chiffi, Var: Valeri, Avar: Lo Cicero)

Inter-Atalanta (Sabato 11/01 H. 20.45): Rocchi (Carbone-Giallatini, Iv: Doveri, Var: Irrati, Avar: Vivenzi)

Lazio-Napoli (Sabato 11/01 H. 18.00): Orsato (Tegoni-Galetto, Iv: Giua, Var: Pairetto, Avar: Schenone)

Parma-Lecce (Lunedì 13/01 H.20.45): Fabbri (Cecconi-Colarossi, Iv: Sozza, Var: Massa, Avar: Liberti)

Roma-Juventus (H. 20.45): Guida (Meli-Fiorito, Iv: Giacomelli, Var: Mazzoleni, Avar: Paganessi)

Sampdoria-Brescia: Calvarese (Gori-Muto, Iv: Manganiello, Var: Di Bello, Avar: Manganelli)

Torino-Bologna: Piccinini (Prenna-Mondin, Iv: Marini, Var: Banti, Avar: De Meo)

Udinese-Sassuolo (H.12.30): Volpi (Peretti-Costanzo, Iv: Pasqua, Var: Maresca, Avar: Longo).