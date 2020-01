Serie A, record spettatori nel girone di andata

Seria A da Record….Media oltre 31mila a partita, è il miglior risultato da 15 anni.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it L’ultima giornata di andata di serie A ha fatto segnare il record di presenze allo stadio per questa stagione con 311.740 spettatori, che è anche il miglior risultato al giro di boa del campionato negli ultimi 15 anni.

Dai dati diffusi dalla Lega serie A, emerge che le partite dell’ultimo turno sono state seguite da 31.174 spettatori di media, migliorando i 29.289 registrati nella 16/a giornata.

Inter-Atalanta è stata la partita più seguita (70.042 presenti a San Siro), davanti a Roma-Juventus che ha portato all’Olimpico 60.513 tifosi.

La media gara è così salita a 26.952 spettatori (più di 5 milioni il totale dopo la disputa delle prime 19 giornate, dato destinato ad aumentare con il recupero tra Lazio e Verona). Con riferimento alla fine del girone di andata delle ultime due stagioni, si registra un +7% rispetto all’anno scorso (media di 25.172) e un +26% rispetto a due anni fa (21.415). Mantenendo l’attuale trend si chiuderebbe la Serie A 2019/2020 con più di dieci milioni di spettatori totali, traguardo che non viene superato da 29 anni (10.466.645 nella stagione 1991/1992).