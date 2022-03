Serie A: Quattro maglie per uno scudetto!

Approfittando della sosta per la Nazionale, diamo i numeri alla Serie A, e proviamo a “leggere le carte” alle ultime otto gare che separano le quattro pretendenti dal titolo di Campione d’Italia del 2021/22.

L’attuale classifica, dopo i risultati di Sabato 19 Marzo Napoli-Udinese 2a1, Inter-Fiorentina 1a1, Cagliari-Milan 0a1, Juventus-Salernitana 2a0, vedono questa classifica: Milan punti 66, Napoli punti 63, Inter punti 59, Juventus punti 58. E abbastanza chiaro che ci siano alcune cose da specificare prima di poter affrontare l’ argomento, e sono le seguenti:

Il Milan, dopo aver vinto lo scontro diretto al Maradona contro il Napoli, sembra aver trovato la quadra, e la vittoria a Cagliari ne conferma la leadership., grazie anche ad un pizzico di fortuna, ma sicuramente la piu’ decisa nel crederci.

Il Napoli, che ha sprecato il Jolly proprio contro il Milan, ma che contro l’Udinese, in particolare nella ripresa, ha mostrato cenni di rabbia e convinzione nella voglia di conquista del titolo, anche se d’ora in poi non e piu’ dato sbagliare.

L’ Inter, che non sa piu’ vincere, e che forse, nelle quattro, e quella messa peggio sotto il piano psico-fisico, oltreche’ di confusione da parte del tecnico Inzaghi

La Juventus, che ha recuperato la bellezza di 13 punti dalla prima, e con la vittoria di oggi, a danno della Salernitana, rientra di diritto tra le candidate al titolo

Fatte queste premesse, riguardanti le quattro candidate al titolo di Campione d’ Italia 2021/22, ebbene, persemprenapoli vuole capire, con il vostro aiuto, chi sara’ la “re” che salira’ sul trono degli eletti.

Ecco quindi la tabella delle gare dei “quattro moschettieri” che si contenderanno, fino al 22 Maggio, questo campionato avvincente quanto mai, ma orfano di una squadra capace di primeggiare in lungo ed in largo, anche se va sottolineato che tale incognita, aumenti lo stato adrenalinico del tifoso, speranzoso di primeggiare da un turno all’ altro.

Vi presentiamo le gare, con le date, premettendone la variante incerta delle tv, con gli scontri delle quattro predestinate, ricordando che solo uno sara’ la vincitore:

3 Aprile 2022: 31° turno – Atalanta-Napoli// Milan-Bologna// Juventus-Inter

10 aprile 2022: 32° turno – Napoli-Fiorentina// Torino-Milan// Inter-Hellas Verona// Cagliari-Juventus

16 aprile 2022: 33° turno – Napoli-Roma// Milan-Genoa// Spezia-Inter// Juventus-Bologna

24 aprile 2022: 34° turno – Empoli-Napoli// Lazio-Milan// Inter-Roma//Sassuolo-Juventus

1 Maggio 2022: 35° turno – Napoli-Sassuolo//Milan-Fiorentina//Udinese-Inter//Juventus-Venezia

8 Maggio 2022: 36° turno – Torino-Napoli//Hellas Verona-Milan//Inter-Empoli// Genoa-Juventus

15 Maggio 2022: 37° turno – Napoli-Genoa//Milan-Atalanta// Cagliari-Inter//Juventus-Lazio

22 Maggio 2022: 38° turno – Spezia-Napoli//Sassuolo-Milan//Inter–Sampdoria// Fiorentina-Juventus

Senza dimenticare che L’Inter deve recuperare, con data ancora non ufficializzata, la gara contro il Bologna, non disputata per la positivita’ al Covid di alcuni calciatori della squadra Emiliana.

Bene, ora passo la palla a voi, care lettrici e cari lettori, ditemi a vostro parere, specificando squadra, punti e posizione, chi sara’ a trionfare in questo torneo, e spero partecipiate in tanti, perche’ i vincitori …beh, questa e’ una sorpresa che vi svelero’ l’8 Maggio, mese della Madonna del Rosario, con la speranza che il miracolo sia gia’ materializzato! Buon divertimento e ricordatevi…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

