Serie A, le incognite della ripresa: la risposta di Brusaferro

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha risposto sullo stato della ripresa. Il campionato di calcio riprenderà?

Brusaferro: “Calcio? Siamo in fase di valutazione”

“Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco”, ha risposto Brusaferro.

Il vertice Figc-Comitato tecnico scientifico: la situazione

Per la giornata di domani, giovedì 7 maggio, è fissato infatti l’incontro della Figc con il Comitato tecnico scientifico del governo, per la messa a punto del protocollo sanitario e di sicurezza, un tema cruciale perché possa ripartire la macchina del pallone e concludere il campionato.

Come espresso a più riprese dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, la chiusura della stagione è l’unica strada possibile. Il come dovrebbe essere sancito giovedì, per esaudire le richieste di garanzie legate alla sicurezza di giocatori e staff di cui si è fatto carico il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.fonte Virgilio