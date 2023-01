Serie A, le designazioni arbitrali della diciottesima giornata

La Serie A continua il suo percorso spedito ed è già tempo di weekend: è tutto pronto per una nuova giornata di campionato e gli occhi sono puntati anche sugli arbitri. Ad aprire il turno c’è l’attesissimo scontro al vertice fra Napoli e Juventus, in programma venerdì 13 Gennaio alle 20.45. A chiudere invece ci penserà Empoli-Sampdoria di lunedì sera. Come di consueto, sul sito dell’AIA, sono state pubblicate le designazioni della diciottesima giornata di andata di Serie A.

Serie A, le designazioni arbitrali della giornata

Ecco tutti gli arbitri per la diciottesima giornata di Serie A

NAPOLI-JUVENTUS, Stadio Diego Armando Maradona, 13 Gennaio ore 20:45

DOVERI

COSTANZO, PASSERI

Quarto Uomo: CHIFFI

VAR: MARIANI

AVAR: PICCININI

CREMONESE-MONZA, Stadio Zini, 14 Gennaio ore 15

MASSA

GALETTO, VIGILE

Quarto Uomo: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: RAPUANO

LECCE-MILAN, Stadio Via del Mare, 14 Gennaio ore 15

ORSATO

PAGLIARDINI, ROSSI M.

Quarto Uomo: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

INTER-VERONA, Stadio San Siro, 14 Gennaio ore 20:45

FABBRI

VALERIANI, DI MONTE

Quarto Uomo: MINELLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SASSUOLO-LAZIO, Mapei Stadium, 15 Gennaio ore 12:30

PAIRETTO

MONDIN, LOMBARDO

Quarto Uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: GUIDA

AVAR: RAPUANO

TORINO-SPEZIA, Stadio Olimpico Grande Torino, 15 Gennaio ore 15

GHERSINI

TEGONI, CIPRIANI

Quarto Uomo: PRONTERA

VAR: DI BELLO

AVAR: DI MARTINO

UDINESE-BOLOGNA, Dacia Arena, 15 Gennaio ore 15

VOLPI

MELI, PERETTI

Quarto Uomo: FELICIANI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURMEAU

ATALANTA-SALERNITANA, Gewiss Stadium, 15 Gennaio ore 18

AURELIANO

ZINGARELLI, GARZELLI

Quarto Uomo: PATERNA

VAR: DIONISI

AVAR: MUTO

ROMA-FIORENTINA, Stadio Olimpico, 15 Gennaio ore 20:45

GIUA

BINDONI, PRENNA

Quarto Uomo: MARESCA

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI-SAMPDORIA, Stadio Castellani, 16 Gennaio ore 20:45

SANTORO

SCATRAGLI, TRINCHIERI

Quarto Uomo: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati