Serie A, Lazio Verona. Inzaghi: ‘match importantissimo’

“Vincendo saremmo secondi, noi consapevoli della nostra forza’.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “E’ una partita molto importante, sarebbero tre punti pesanti per la classifica. Mancano 17 gare, dobbiamo guardare partita dopo partita, ma non dobbiamo distrarci, godiamoci il momento. Certo vincendo diventeremmo secondi, e sarebbe importantissimo”. Alla vigilia del match di recupero contro il Verona, Simone Inzaghi lancia la sua Lazio che vincendo andrebbe a -2 dalla Juventus capolista. Ma la Lazio ha la consapevolezza di poter puntare a qualcosa di più della Champions? “Ne abbiamo tanta. Giusto così, siamo insieme da quasi quattro anni – risponde Inzaghi -, abbiamo vinto trofei importanti e giocato un buonissimo calcio. Siamo consapevoli della nostra forza, ma serve la solita umiltà. Abbiamo visto anche nell’ultimo week-end di campionato, tutte le partite sono insidiose, e domani giochiamo contro unas quadra molto organizzata”.