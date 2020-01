Serie A: Juventus-Parma 2-1 Doppietta di Cristiano Ronaldo

Il Parma con Cornelius aveva momentaneamente riportato la gara sul pari.Se en parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it

La Juventus batte il Parma nel posticipo domenicale della 20/a giornata del campionato di serie A grazie ad una doppietta realizzata da Cristiano Ronaldo tra il finale del primo tempo e l’inizio del secondo, poco dopo il momentaneo pareggio di Cornelius. Una vittoria che porta i bianconeri di Sarri a 51 punti in classifica, a +4 sull’Inter fermata oggi sull’1-1 a Lecce. (ANSA).

I GOL

Juventus-Parma 2-1 al 58′ Dybala ha spazio sulla sinistra e appoggia per l’accorrente Ronaldo che in diagonale batte Sepe.

Juventus-Parma 1-1 al 55′ angolo battuto con il contagiri da Scozzarella, Cornelius interviene di testa e brucia Szczesny.

Juventus-Parma 1-0 al 43′ del pt, Ronaldo lascia partire un tiro deviato in maniera decisiva da Darmian, il tocco spiazza Sepe.

Sarri, dovevamo chiudere prima la partita – “Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito, abbiamo la responsabilità di non averla chiusa pur avendone tante possibilità. Poi si finisce per soffrire negli ultimi 5 minuti, anche perchè abbiamo giocato contro una squadra fisica e in salute”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dopo la partita vinta sul Parma. “Dopo il 2-1 volevo mandare un messaggio alla squadra, bisognava chiuderla perchè potevano esserci dei problemi nel finale di partita e non l’abbiamo fatto. Poi abbiamo cercato di riequilibrare un po’ con Douglas Costa” ha spiegato il tecnico a Sky Sport, che conferma di vedere una squadra in crescita: “Le partite con la Lazio le abbiamo sbagliate, contro una squadra forte, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Sono state due parentesi perchè poi la squadra è in crescita”.