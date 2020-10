Serie A, Il Napoli è tornato: “mostruoso” e con la cazzimma…

di Renato Rocco

E’ tornato il Napoli che ci fa sorridere, che ci fa esultare. Il carattere, l’allegria, la cazzimma messa in campo contro un’Atalanta totalmente sopraffatta ha colpito tutti, anche gli opinionisti meno disposti a sottolineare le prestazioni positive degli azzurri di Gattuso. “Mostruoso” è stato il termine più utilizzato per sottolineare la grande prestazione dei giocatori che hanno esibito ieri pomeriggio sul campo del San Paolo. Gattuso ha letteralmente stracciato Gasperini, i calciatori, tutti quelli schierati in campo dal mister, sono risultati superiori a ciascun orobico, preso uno per uno, fino alla settimana scorsa dipinti come i migliori, quelli più preparati a livello fisico e psichico e i più accreditati a vincere lo scudetto, a scucire dalle maglie dei bianconeri il prezioso stemma. Certo si è trattato di una partita e il Napoli dovrà dimostrare di volere proseguire sulla strada intrapresa. La rabbia o l’amarezza covata da società e gruppo squadra, compreso l’allenatore, per la mancata disputa della partita con i campioni d’Italia quindici giorni fa ha dato i suoi frutti: Il Napoli voleva dimostrare di avere tutte le intenzioni di andare a Torino, e di essere stato bloccato dall’Asl che, a nostro umile parere ha fatto bene, e sfidare gli acerrimi nemici di sempre dimostrando che sarebbe stato un confronto alla pari. Come sempre sul campo. Intanto godiamoci la vittoria, esaltante, bella, “mostruosa” degli azzurri. Domani è un altro giorno…