Serie A: Fiorentina-Genoa 0-0

Criscito sbaglia un calcio di rigore! Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Fiorentina e Genoa hanno pareggiato 0-0 nel secondo anticipo della 21/a giornata del campionato di serie A. protagonista dell’incontro senza dubbio il portiere viola Dragowski che al 15′ del primo tempo ha neutralizzato un calcio di rigore calciato dal genoano Criscito ed è stato determinante in svariate occasioni.

Un pari che cambia poco la classifica dei viola, che salgono a 25 punti, mentre il Genoa, a quota 15, conquista un punto prezioso in chiave salvezza.