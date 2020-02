Serie A: Fiorentina Atalanta

Iachini-Gasperini…lo scontro dei “guerrieri”Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “L’Atalanta è una squadra forte, che gioca a memoria con grandi giocatori, vero che l’abbiamo battuta in Coppa Italia ma questo è ormai passato: domani servirà una partita più che perfetta”: così Giuseppe Iachini alla vigilia della sfida contro la formazione bergamasca. “Non sono preoccupato per gli ultimi risultati – ha proseguito il tecnico viola – cercheremo di fare meglio possibile. Domani mi aspetto anche che conti il campo, lasciando da parte gli insulti. I tifosi fiorentini sono dotati di ironia, gli sfottò ci sono sempre stati e ci saranno sempre, ma cerchiamo di non andare oltre. Anche a me è successo contro il Genoa di essere insultato, ma sono andato avanti e ho lasciato che tutto rimanesse dentro il campo”. Per domani in dubbio Caceres, da valutare Castrovilli (ma c’è ottimismo), certa l’indisponibilità di Duncan.

“Non dobbiamo essere troppo critici nei confronti dell’Atalanta: a forza di rimpiangere i punti persi, si rischia di dimenticare quello che stiamo facendo, visto che siamo pur quarti”. Alla vigilia della sfida in casa della Fiorentina, Gian Piero Gasperini non recrimina sui recenti match casalinghi potenzialmente da bottino pieno che hanno fruttato un solo punto: “Inutile rimuginare su dove saremmo se avessimo battuto la Spal e il Genoa, con cui abbiamo perso e pareggiato – spiega l’allenatore nerazzurro -. Nell’analisi delle gare si tende a sottovalutare l’avversario. Bisogna riconoscere che ne esistono di capaci, agguerriti e attrezzati: vale per il Genoa contro di noi, per il Verona con la Lazio nel recupero e per il Sassuolo che ha battuto la Roma”. Infine, sulla sfida di domani: “Lunedì dopo la consegna della Panchina d’Oro ho detto che si sarebbe ripartiti da zero, ma se le polemiche siano superate o meno non saprei dirlo – chiude -. L’Atalanta fa quello che può: se abbiamo 14 punti in più della Fiorentina è merito nostro, ma sappiamo che non c’è tutto quel divario. Così come non c’era nelle ultime due partite a Bergamo”