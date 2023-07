Serie A 2023/24 il 5 Luglio si apre il “sipario”…va in scena il prossimo calendario!

Mercoledì 5 luglio, alle ore 12.00, si alzerà il sipario sulla Serie A 2023-2024: si terrà infatti la cerimonia di presentazione del Calendario della stagione 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di DAZN Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.

Serie A: le Date

La prossima stagione di Serie A prenderà il via il 20 agosto, mentre la chiusura del campionato è prevista per il 26 maggio 2024. Lo ha reso noto la Lega Serie A che ha fissato per mercoledì 27 settembre un solo turno infrasettimanale. Quattro le soste previste per la Nazionale italiana (il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024). La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che non ci sarà alcuna sosta natalizia, le squadre scenderanno in campo anche nei giorni festivi.

Coppa Italia: le date

La Lega Serie A, intanto, ha comunicato anche le date della prossima edizione della Coppa Italia. La finale si giocherà mercoledì 15 maggio 2024. L’ambita competizione prenderà il via con il turno preliminare il 6 agosto, poi i trentaduesimi (il 13 agosto), i sedicesimi (l’1 novembre) e gli ottavi di finale dal 6 dicembre al 17 gennaio. Per i quarti di finale fissata la data del 31 gennaio, mentre le semifinali si giocheranno il 3 aprile (andata) e il 24 aprile (ritorno).

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati