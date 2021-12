Sergio Pellissier avvisa gli azzurri: “Stasera non sarà una partita facile”

Sergio Pellissier, storico attaccante del Chievo ed attuale presidente della Clivense, squadra di terza categoria veneta, è intervenuto a radio Kiss Kiss Napoli.

Secondo Pellissier non sarà una partita facile per i partenopei, decimati dai numerosi infortuni dei giocatori chiave, primo su tutti il capitano Lorenzo Insigne, seguito dal difensore Kalidou Koulibaly e la mezzala Fabian Ruiz: “Non è mai facile giocare contro l’Atalanta, neppure se sei al completo con la rosa“.

In quest’ottica si inserisce l’analisi della partita, con il Napoli chiamato ad affrontare uno dei migliori attacchi della serie A, che vanta trentadue gol fatti, guidati dal capocannoniere della squadra, Duvan Zapata a quota nove reti, ex rimpianto dei tifosi azzurri e Mario Pasalic a quota sette reti, ex Chealsea e Milan. A guidare l’attacco degli azzurri sarà Dries Mertens, il quale viene da una doppietta contro la Lazio, ed un gol contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, affiancato dalle ali Hirving Lozano e Matteo Politano: “Stasera si affronteranno due attacchi molto forti. I giocatori visti col Sassuolo non sono comunque scarsi e Mertens è in strepitosa forma e questo va detto”.

Si conclude l’intervista all’ex attaccante del Chievo, ricordando i precedenti tra gli azzurri e Pellissier: “Gol al Napoli? Ne ricordo uno bello fatto a De Sanctis al volo. Molto bello. Ma non so quale sia stato il mio più bello“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati