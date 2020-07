Sepe ha comunicato al Napoli le sue intenzioni per il futuro

Si parla sempre con maggiore insistenza della possibilità di un ritorno a Napoli di Sepe. Ma il portiere ha fatto chiaramente capire in società che non è interessato alla cosa. La sua situazione è chiara: attualmente è in prestito al Parma, che ha la possibilità di riscattarlo pagando una cifra irrisoria, 4 milioni di euro. Sepe è a Parma da due anni dove ha giocato praticamente sempre. 29 anni per un portiere non sono tanti, è sul punto di esplodere. Non ha nessuna intenzione di venire a Napoli per fare il dodicesimo, o peggio ancora il terzo portiere, vista la partenza di Karnezis.

Il Napoli è pronto a ridiscutere il suo ingaggio, che attualmente non è straordinario. In ogni caso andrebbe a guadagnare meno sia di Ospina che di Karnezis. Per la società azzurra potrebbe essereun affare sotto tutti i punti di vista. Tecnico, perché prenderebbe un portiere affidabile al 100%, che vanta già una buona esperienza in serie A. Avrebbe un ingaggio in ogni caso sostenibile, e potrebbe mettere nella lista sia per la Uefa che per la Lega un prodotto del vivaio.

La società azzurra per tentare il portiere sarebbe anche disposta a garantirgli un certo numero di presenze, al limite a fargli giocare le partite di Coppa. Ma il giocatore, almeno per il momento, non pare interessato a questa soluzione. Fermo restando che poi andrebbe in ogni caso trovao un accordo col Parma