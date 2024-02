Sentite l’agente di Thiago Motta: “A Napoli neanche se…” Inizia così l’intervista rilasciata dal procuratore di Thiago Motta attuale tecnico del Bologna, Avv.to Dario Canovi, ad una emittente radiofonica campana quest’ oggi, a fronte di un possibile arrivo sulla panchina del Napoli il prossimo giugno

Ebbene, a domanda lecita, giunge una risposta che non lascia dubbi alcuni sul volere del tecnico brasiliano: ““Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiore, ha altri progetti per il suo futuro”.

Dunque uno “sbattere la porta in faccia” al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, azzerando ogni speranza di tifosi ed addetti ai lavori, che ne auspicavano un possibile arrivo. È chiaro che il Motta, con l’Inter da calciatore ha vinto il triplete, sta trasferendo ai suoi ragazzi del Bologna, quella mentalità vincente che probabilmente non ha riscontrato nel confronto con il patron del club azzurro!

Chissà se nella conferenza stampa di domani, fissata per le ore 11:30 al Konami Training Center di Castel Volturno, dove ha annunciato che dirà la verità, chiaramente parliamo della sua versione dei fatti, raccontando i perché’ di questa stagione post-scudetto mal gestita fin dal principio.

Si suppone che il NO categorico del tecnico brasiliano, ad un eventuale approdo sulla panchina azzurra, sia dovuto soprattutto a questa gestione, che non mostra certo la mentalità di u una società in crescita, oltre che un’organizzazione fittizia, paragonabile ad un teatrino di pupi siciliani., dove anche per una bottigliata d’ acqua va chiesto il permesso al patron!

Ma attendiamo la giornata di domani, per capire anche il diniego di Thiago Motta al sol chiacchierare con il patron.. Una fuga senza ritorno che somiglia a tanti che son passati di qui e male si son lasciati con il cineasta romano, reo di essere il signor Io faccio, Io dico, io sono, dimenticando che in una società di calcio, come nella vita in generale, non esiste io ma noi! Chiedere a Giuntoli, Spalletti, Higuain, lavezzi, Cavani, Mertens, Insigne, e chi più ne ha più ne metta! Domani dunque In vino verità…come narrava Caio Plinio Cecilio, lasciamo la parola ad Adl, finalmente “la verità!”

https://www.persemprenapoli.it

