Segui Live Napoli-Lecce, Spalletti si affida a Raspadori, Kwara a riposo, vista Lazio!

Gentili lettori/ci di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Napol-i Lecce, gara valida per il quarto turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita del Napoli, che si disputerà questa sera, alle ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona

Dopo il pari contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, il Napoli, cerca oggi la vittoria nel match contro i salentini. Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati al quarto impegno di campionato e puntano a restare nella scia delle prime della classifica Serie A.

Le Probabili Formazioni:

In queste prime uscite Spalletti non ha cambiato di molto l’XI titolare ma all’orizzonte paiono esserci un po’ di rotazioni. La più significativa è in attacco: il 4-2-3-1 azzurro prevede infatti Politano, Raspadori ed Elmas sulla linea dei trequartisti. Riposo quindi per Kvara. In difesa spazio invece a Olivera: l’uruguaiano si posizionerà sulla sinistra facendo rifiatare Mario Rui.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Elmas, Osimhen. All.: Spalletti.

Tutti aspettano Umtiti ma la difesa del Lecce ha aggiunto anche un tassello a sinistra ovvero Pezzella. Sui nuovi arrivati Baroni dice che serve un pochino di tempo ma anche che ci sono due gare in pochi giorni e quindi spazio anche per i nuovi arrivati. Il più accreditato per una maglia da titolare pare Pezzella. In attacco Banda si è mosso bene e potrebbe essere confermato mentre in mediana Bistrovic può riposare.

LECCE (probabile formazione) 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Pezzella, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Napoli-Lecce, La Sestina Arbitrale

Sarà diretta dall’arbitro Marcenaro, al VAR ci sarà Abisso, con Lo Cicero e Palermo guardalinee, 4°uomo Doveri, Avar Galetto

Tra poco piu di tre ora avrà’ inizio Napoli-Lecce, 4° turno del massimo campionato Serie A 2022/23. A piu’ tardi e non perdete la nostra diretta testuale. persemprenapoli.it lavora per voi!

