Segui DIRETTA LIVE: Lazio-Napoli ore 18 Stadio Olimpico di Roma

Benvenuti Lettrici/ori, alla Diretta Live di Lazio-Napoli, valevole per la 22^giornata del massimo campionato di Serie A. persemprenapoli.it ed il vostro Caracciolo Rosario, qui per voi. Vi racconteremo la gara dell’ Olimpico in programma alle ore 18, augurandovi buon divertimento in nostra compagnia

Lazio-Napoli come arrivano…

Obiettivo ripartenza. Per Lazio e Napoli è tempo di rituffarsi sul campionato di Serie A e riprendere la corsa verso il quarto posto.

Dopo la parentesi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, la squadra di Maurizio Sarri e quella di Walter Mazzarri sono pronte a riscattare rispettivamente la bruttissima prestazione nello 0-3 contro l’Inter e la delusione per la finale persa a tempo scaduto.

Il KO a Riyadh per mano dell’Inter ha interrotto la striscia di 5 vittorie consecutive della Lazio tra fine dicembre e metà gennaio, che ha consentito ai biancocelesti di volare in semifinale di Coppa Italia grazie al successo nel derby contro la Roma e portarsi ad un solo punto dall’obiettivo quarto posto.

Mazzari ha dato prova di poter mettere in campo un Napoli compatto e pericoloso con la difesa a tre. Ottima prestazione contro la Fiorentina e più che discreta in finale contro l’Inter prima dell’espulsione di Simeone

Lazio-Napoli: Le Probabili Formazioni

QUI LAZIO: Fuori Zaccagni e Immobile per squalifica e Patric per infortunio. Verso la conferma la coppia centrale formata da Gila e Romagnoli con Casale ancora più indietro. Nuovi ballottaggi in centrocampo, Luis Alberto favorito su Vecino per affiancare Rovella e Guendouzi. In difesa, dubbio tra Lazzari e Pellegrini, l’ex Juve potrebbe spuntarla visto gli ultimi ingressi positivi, ma per ora resta avanti l’ex Spal. Davanti ha recuperato e gioca Castellanos con Isaksen a destra

Probabile formazione-Lazio: LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Hysaj, Casale, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Kamada, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

QUI NAPOLI: Mazzarri dovrà fare i conti con numerose assenze e per questo potrebbe optare per un modulo inedito il 3-5-2 che potrebbe rivelarsi anche un 3-5-1-1. Si affiderà a Gollini in porta; in difesa ci saranno Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. La ina a cinque di centrocampo potrebbe vedere Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, e Mazzocchi. L’attacco sarà formato da Politano e Raspadori.

Probabile Formazione Napoli: NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri. A disp. 14 Contini 16 Idasiak, 30 Mazzocchi, 50 D’Avino, 32 Dendoncker, 60 Gioielli 70 Gaetano 29 Lindstrom, 26 Ngonge

La sestina arbitrale

La gara sarà diretta da Daniele Orsato

gli assistenti saranno Berti e Moro,

mentre il quarto uomo sarà Sacchi.

Gli occhi in sala Var saranno quelli di Irrati e Paterna

Sarri-Mazzarri, Lazio-Napoli, il ciuccio scalcera via l’acquila che vola? …Vi aspetto tutti alle ore 18 qui, lettrici/ori, per seguire la gara dell’Olimpico nella nostra Diretta Live di persemprenapoli.it e dal vostro Caracciolo Rosario. Buona Domenica a tutti e Forza Napoli!

