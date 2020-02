Sedrie A:MILAN-VERONA, domenica ore 15,probabili formazioni

Ecco le probabili forrmazioni di Milan-Verona in propgramma domani ore 15,pubblicate in questo articolo da Skysport.it

Milan, due (piccoli) dubbi per Pioli

Piatek è diventato Freitag visto che è andato all’Herta Berlino. Saluti e arrivederci anche per Suso e Rodriguez. Il Milan ha preso due rinforzi ma contro il Verona ci saranno quasi tutti i soliti noti. Bennacer è squalificato, spazio quindi a Krunic. Difficile che Rebic resti in formazione titolare (come invece accaduto in Coppa Italia). I punti di domanda riguardano la difesa con due duelli in corso. Quello che vede protagonisti Conti e Calabria e quello che vorrebbe portare Musacchio a scavalcare nelle preferenze Kjaer.

MILAN (4-4-2) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Krunic Calhanoglu; Ibrahomovic, Leao

Verona, conferma per Dawidowicz. Chi sulla trequarti?

Il gol segnato domenica scorsa dovrebbe valere la conferma nell’XI titiolare per Dawidowicz che relegherebbe in panchina Gunter. In mediana nessuna novità con Amrabat e Veloso a guidare i compagni. Più complicato il discorso in attacco. Zaccagni torna dopo aver osservato un turno di top per squalifica e pare uno dei favoriti per una maglia da titolare. Ci sono anche Borini, Verre e Pessina che lottano per l’altro posto dietro alla punta che dovrebbe essere Di Carmine.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine