Se va via Osimhen? Non resta che fare una squadra da Champions!180 milioni di motivi…

Come spendereste, potendo, i soldi derivanti da un eventuale trasferimento di Victor Osimhen lontano da Napoli? Il centravanti nigeriano è ambito dalle big di Premier League e dal Paris Saint-Germain, che potrebbero comprarlo, nelle idee di Aurelio De Laurentiis, solo per cifre vicine ai 180 milioni di euro. Una somma di tale portata potrebbe essere utilizzata, volendo, per rinforzare praticamente ogni reparto. Questa, almeno, è l’idea della redazione di calciomercato.com che – giocando – ha provato ad immaginare chi potrebbe essere acquistato reinvestendo per intero, o quasi, questo mega importo:

Portiere: Bazunu. Retrocesso in Championship, ci fiondiamo su un numero uno dal sicuro presente e futuro. Costo: 15 milioni.

Terzino destro: Fresneda. Anche in questo caso la scelta per il ruolo è un giocatore appena retrocesso di categoria. Le qualità e la freschezza ci sono tutte, anche le avversarie, ma noi con 20 milioni riusciamo a portarlo al Maradona.

Centrale di destra: Schuurs. Cairo è un osso duro ma il centrale olandese è un giocatore che serve alla retroguardia ed è pronto a raccogliere l’eredità di Kim. Costo: 25 milioni.

Centrale di sinistra: Kiwior. Piaceva al Napoli già prima di salutare la Serie A. La sua avventura all’Arsenal non sta andando benissimo ed è qui che ci inseriamo noi e lo riportiamo in Italia. Completiamo la coppia di difensori con altri 25 milioni.

Terzino sinistro: Parisi. È campano, è forte e a noi serve un terzino sinistro. Parisi è la scelta più oculata per la corsia mancina: su di lui c’è anche la Juve che si è mossa in anticipo ma, pagandolo 10 milioni, possiamo portarlo a casa.

Mediano: Ibrahim Bamba. La vera scommessa, il giovane di belle speranze su cui puntiamo per nuove e future plusvalenze. Il ragazzo italiano sta muovendo i suoi primi passi da professionista in Portogallo, con il Vitoria Guimaraes. Glielo strappiamo per 7 milioni. Centrocampista centrale: Samardzic.

Centrocampista centrale: Samardzic. Pupillo del Napoli che lo sta trattando sul serio e si è messa in fila per il talento dell’Udinese, insieme al Milan. Un po’ sacrificato a centrocampo, puntiamo forte sul suo mancino. Costo: 14 milioni.

Ala destra: Kubo. La quota asiatica in squadra. Il gran talento che nella Liga tutti vogliono e che costa ‘solo’ 25 milioni.

Trequartista: Baldanzi. Il numero 10 futuro della Nazionale. Piace a Milan, Roma, Inter e Napoli ma l’Empoli non lo vende quest’anno a meno di offerte irrinunciabili. Siccome però è un gioco e la sua valutazione è di 15 milioni, fa al nostro caso.

Ala sinistra: Okafor. Il giocatore del Salisburgo è uno su cui puntare a occhi chiusi. Veloce, abile sotto porta e con margini di miglioramento. Costo: 20 milioni.

Centravanti: Boniface. ostituiamo Victor con un altro Victor nigeriano e dal gol facile. Ci ha pensato il Milan, lo prendiamo noi per la sua valutazione di 12 milioni di euro e gli affidiamo l’attacco.

