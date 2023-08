Se Garcia batte forte un colpo

Non sarà stata la tipica sfuriata spallettiana, ma il Garcia mediatico e diretto che bacchetta gli infortunati da mercato può aspirare ad entrare a pieno titolo nelle grazie dei tifosi del Napoli, ansiosi di ritrovare un personaggio carismatico alla guida della loro squadra del cuore.

Lo Spalletti sanguigno e istrionico resterà un’immagine iconica all’ombra del Vesuvio. Ma il tecnico francese che si lascia coinvolgere emotivamente dalla situazione di Zielinski (e pure Osimhen) lascia indubbiamente il segno. Orientando in positivo il rapporto con l’ambiente partenopeo.

Talvolta basta poco, nel calcio come nella vita, a far cambiare radicalmente gli equilibri. Alla fine, determinati momenti sono come una liberazione. Però in un contesto delicato come lo spogliatoio – vero sancta sanctorum del gruppo -, certi casi possono facilmente trasformarsi in micce a lenta combustione, capaci solamente di generare negatività, nervosismi e tensioni.

Questa premessa serve per cercare di capire le ragioni che hanno ispirato le esternazioni di Garcia. L’ironia non è mancata, per fargli dire cose dure nella forma e chiare nei contenuti. Ha utilizzato i toni giusti, senza prendere le distanze da un argomento assai scottante, lasciandosi coinvolgere in un gorgo che dovrebbe competere maggiormente alla società.

L’impressione veicolata pubblicamente, è che l’allenatore dei Campioni d’Italia non sembri affatto smarrito. Anzi, questa polemica potrebbe diventare il carburante che alimenta il suo orgoglio. Oltre a quello della squadra, naturalmente.

Insomma, le parole di Garcia hanno una logica. Sicuramente non voleva forzare la mano. Nondimeno, così facendo, ha scommesso su sé stesso, puntando forte sulla necessità di valorizzare le esigenze del collettivo rispetto alle pretese dei singoli.

Presto sapremo se la sua scommessa andrà all’incasso…

