Scuola, si riparte il 14 settembre ma non in tutt’Italia

Da Ansa:

La riapertura delle scuole è imminente. Tutto o quasi è pronto. L’ultimo atto è stata l’approvazione, della conferenza Unificata Governo-Regioni-Province-Comuni, delle linee guida sul trasporto locale. Intanto, continua la consegna dei banchi monoposto. Quindi, Il 14 settembre si riparte, ma non in tutte le Regioni: in sei hanno posticipato l’inizio del nuovo anno scolastico.

Governo e enti locali hanno trovato l’intesa su scuolabus, autobus e treni: i mezzi potranno portare fino all’80% della capienza massima. E per i percorsi sotto i 15 minuti di durata gli scuolabus potranno viaggiare a pieno carico. Alle Regioni vanno ulteriori fondi, 200 milioni di euro, per potenziare il trasporto locale e implementare nuove rotte.

È stato inoltre precisato che “il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili”.

Sempre in serata è arrivato un importante chiarimento del Comitato tecnico scientifico sull’uso della mascherina a scuola Gli esperti hanno spiegato che si può stare senza mascherina in classe, “in condizione di staticità”, se si rispetta il distanziamento di un metro.

Mentre devono essere sempre indossate negli spostamenti all’interno dell’istituto scolastico, all’entrata e all’uscita.

Dopo il lungo lockdown il 14 settembre prenderà avvio il nuovo anno scolastico. Nella provincia di Bolzano i ragazzi torneranno in classe anche prima, il 7 settembre. Ma diverse Regioni hanno deciso di posticipare la riapertura delle scuole. A partire dal Friuli Venezia Giulia, dove si partirà due giorni dopo il resto d’Italia, il 16 settembre,

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna, a cui molto probabilmente si aggiungerà la Campania, hanno deciso di posticipare la riapertura a dopo la tornata elettorale del 20 settembre per amministrative e referendum. In queste regioni i ragazzi torneranno in classe il 24.