Scuola, riapertura: 2-3 settimane per valutarne l’impatto sul Covid 19

La scuola una priorità, per il governo, per le famiglie, per gli studenti. Ma quale sarà l’impatto del ritorno in classe di milioni di ragazzi e ragazze? Le misure di sicurezza contro la pandemia terranno, saranno in grado di tutelare noi tutti? Questo l’interrogativo che tutti si stanno ponendo. Ciò però non e’ ancora possibile valutarlo. Secondo quanto sostengono gli esperti “questo aspetto sarà valutabile a partire dalle prossime 2-3 settimane”. Nella settimana in esame, con la parziale riapertura dell’anno didattico non è stata ancora accertata una trasmissione del virus nel “sistema scuola” sebbene siano stati identificati numerosi casi sporadici, in tutt’Italia, dopo il suono della prima campanella.

Intanto, l’ultima circolare del ministero della Salute, datata 24 settembre, chiarisce che, in caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere tempestivamente il test diagnostico al dipartimento di prevenzione.