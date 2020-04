Scuola, quando tornerà a suonare la campanella per i ragazzi post Covid-19?

Sulla didattica a distanza adottata nelle scuole da inizio lockdown, “mediamente – ha detto a più riprese il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – sta funzionando bene”. Mediamente non significa, però, che sempre va bene… e la dad, in questo momento, dovrebbe essere la risorsa più importante per gli studenti per crescere, soprattutto, nella loro formazione culturale. Considerato che la componente sociale, per ora e già da oltre un mese, è stata ormai messa in isolamento, blindata: il lockdown governativo. Con la ripartenza della scuola a settembre, come ha spiegato in diverse occasioni lo stesso presidente del consiglio, l’insegnamento on line è l’unico collegamento, virtuale, che bambine e bambini, ragazzi e ragazze hanno con l’universo scuola. “Una didattica della vicinanza” come ha sostenuto invece la ministra Azzolina. Tra qualche mese, se e quando suonerà nuovamente la campanella, il ritorno nelle classi, riorganizzate per rispettare il protocollo di sicurezza e, soprattutto, il distanziamento sarà per loro un impatto a dir poco devastante dal punto di vista psicologico. Perché, è inutile negarselo, il post Covid-19 cambierà tutto e potrebbe trasformare per forza di cose il modo di insegnare e quindi il metodo di approfondimento didattico da parte degli studenti. E sotto questo aspetto i docenti dovranno essere pronti, ne occorreranno molti di più, a sostenere gli studenti perché, insieme alle famiglie, dovranno accompagnarli nel passaggio al nuovo mondo che verrà.

Segui persemprenapoli su facebook, twitter, youtube