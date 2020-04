Scuola, ministra Azzolina fa “outing”: Ai miei tempi ero molto secchiona

“Ero molto secchiona, con insegnanti eccezionali. I miei insegnanti saranno per sempre nel mio cuore”. Come si legge su Repubblica, a dirlo è l a ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che getta una nuova luce sulla sua figura istituzionale, finora molto criticata per alcuni passaggi recenti sul Sistema Scuola ai tempi della pandemia da Coronavirus. Sicuramente, a non pochi piacerà questo aver fatto “outing” che potrebbe farle recuperare punti nella considerazione da parte degli italiani ma forse non ancora in quella degli operatori del settore, in particolare sindacati e docenti. Intanto, la ministra è tornata a parlare della maturità ai tempi del Covid-19: “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale”.