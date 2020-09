Scuola, in Penisola Sorrentina la campanella suona il 28 settembre

Come deciso dai sindaci locali, in Penisola Sorrentina la riapertura delle scuole avverrà il 28 settembre e non il 24, secondo quanto annunciato, qualche giorno fa, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“A seguito delle operazioni di voto previste nei giorni 20 e 21 settembre si renderà necessario procedere alle operazioni di sanificazione di aule, uffici, palestre, mense, e tutte le altre aree di pertinenza scolastica. Comprendiamo gli eventuali disagi per le famiglie, a seguito di questo slittamento, ma la salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto”. Così i sindaci di Massa Lubrense, Lorenzo Balduccelli, di Sorrento, Giuseppe Cuomo, di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, di Meta, Giuseppe Tito e di Vico Equense, Andrea Buonocore.