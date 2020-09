Scuola, Caldoro: “E’ il caos, De Luca e Azzolina irresponsabili”

Scuola si, scuola no, scuola si in Campania. “E’ il caos totale” afferma Stefano Caldoro, candidato per il Centro-destra alla prossime elezioni regionali. “Il presidente del Consiglio fa gli auguri agli studenti che entrano in classe – aggiunge -. In Campania il 24? Forse. Oggi, si dice di si’, ieri si diceva di no. E, credo, domani, probabilmente, avremo qualche altra sorpresa”. Caldoro alza il tiro e punta a Vincenzo De Luca. E non solo: ce ne è anche per Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione. “Sono i due gemelli dell’irresponsabilità e di questo caos” tuona Stefano Caldoro che aggiunge: “Le famiglie non sanno cosa fare. Gli studenti perdono importanti giorni di lezione. Questo stato di cose è causato da De Luca e la Azzolina che non parlano con chi devono parlare, chi la scuola la conosce, cioè gli insegnanti”.