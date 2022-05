Scudetto: Milan vincente per merito o fortuna…

Siamo giunti nell’ultima settimana di campionato. Questo sarà il week end decisivo per scoprire chi, tra Milan e Inter, si aggiudicherà il primo posto in classifica e lo scudetto tanto dibattuto quest’anno.

Ed è proprio dello scudetto e del Milan che in questi giorni si sta parlando. Il pensiero comune delle squadre in testa alla classifica è la domanda: Il Milan se dovesse vincere lo scudetto, alzerebbe la coppa in cielo per merito o per fortuna?

Analizzando bene il campionato verrebbe da dire per merito con una buona dose di fortuna a favore.

Il Milan infatti ha condotto un buonissimo campionato collezionando 25 vittorie e 8 pareggi arrivando a quota 83 punti.

Ma c’è da dire che fino a 3 giornate fa, il Milan non poteva certamente dormire sonni tranquilli. Infatti dall’inizio del campionato è stato sempre rincorso dal Napoli e dall’Inter, squadra con la quale dovrà battersi per lo scudetto.

Il Napoli

Con 23 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte è riuscito a collezionare 73 punti, perdendo per un soffio il sogno scudetto, ma aggiudicandosi l’obbiettivo Champions.

Il Napoli dopo un inizio spettacolare di vittorie consecutive, ha vissuto un periodo di stallo, dalla fine di novembre fino a fine gennaio. Tante sono state le cause dei problemi del Napoli: molti ragazzi in quarantena perché affetti da Covid-19 altri sono partiti per la Coppa d’Africa, altri ancora infortunati.

Per un periodo troppo lungo, Spalletti ha vissuto enormi difficoltà, in termini di schieramento in campo.

L’Inter

Dall’altra parte l’Inter. Una squadra che inizialmente sembrava la grande favorita alla vittoria, ma che invece ha avuto difficoltà nel seguire la prima classificata.

Con 24 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, si è aggiudicata ben 81 punti a soli due di differenza dal Milan.

Anche questa squadra nel periodo dicembre – gennaio ha vissuto un periodo di difficoltà a causa dei tanti positivi. Un calo di rendimento dovuto all’affaticamento post malattia che unito a degli out per infortuni ha fatto si che la squadra di Inzaghi soffrisse partita dopo partita sempre di più.

Tuttavia si è ripresa molto bene contro la Juve, vincendo la Coppa Italia.

Un anno particolare che tra alti e bassi ha permesso ai rossoneri di guidare la classifica da molte settimane.

Dunque, per ritornare alla domanda iniziale, vincerebbe per merito o per fortuna? Di sicuro vincerà chi ha avuto il sangue freddo di combattere sempre al di la del risultato di un match.

