Scozzafava : “Fondamentale arrivare primi”

Intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la giornalista del Corriere della Sera, ha le idee chiare sulla partita tra Napoli e Rangers :

“Decisivo il primato nel girone, non solo per non affrontare le più forti d’Europa già dagli ottavi, ma soprattutto perché è giusto che il Napoli arrivi primo, per quanto fatto vedere fin’ora”

Grossa opportunità giocando in casa contro gli scozzesi, in attesa del risultato tra Ajax e Liverpool, per poter chiudere il discorso già da stasera.

Anche perché si andrebbe in Inghilterra, tra una settimana senza stress, con la possibilità di spostare tutte le attenzioni sul campionato. Anche Monica concorda con questa visione:

“Bisogna mettere più fieno in cascina possibile, come fatto fino adesso, per poter riprendere poi la stagione con altri obiettivi”

“Ma come sottolineato anche da Spalletti, più si fanno vittorie consecutive, più la gara successiva diventa sempre più difficile, l’asticella si alza notevolmente”

Come visto anche all’Olimpico, dove la Roma ha dato il massimo, per fermare i primi della classe:

“È stata una prova di grande maturità e consapevolezza, nonostante la squadra di Mourinho volesse portare a casa il pareggio, il Napoli ha cercato fino alla fine la vittoria”

Un’altra serata di sold out al Maradona, ci saranno dei cambi di formazione?

“Penso 3/4 cambi, come detto anche dall’allenatore, ma non parliamo di alternative, ma di altri titolari che hanno giocato meno”

“Penso sia giusto vedere Simeone in campo, ha giocato meno, ma quando chiamato in causa ha sempre fatto bene”

È l’anno buono per il Napoli?

“In questo momento si, perché è la squadra migliore al momento, poi dopo la sosta dovrà confermarsi”

Tanti elogi alla squadra non devono però distrarre l’attenzione, soprattutto in Europa, basta pochissimo per perdere la testa. Come visto anche dalla Juventus contro il Benfica, che in pochi minuti, stava rimettendo in piedi una partita, morta e sepolta.

Ci saranno probabilmente cambi in ogni reparto, Anguissa farà parte della distinta, una giusta rotazione in previsione di tornare in campo già da Sabato, contro il Sassuolo.

Un pensiero infine sul gol di Osimhen contro la Roma:

“Un gol da campione, cercato e voluto, che ha creduto di superare l’avversario in quel modo”

Forse il nigeriano sarà tenuto a riposo, almeno in fase d’avvio , contro il Rangers, ma come detto anche da Scozzafava, il Napoli ha tanti titolari su cui fare conto.

