Scoperto in Germania un anticorpo che blocca il coronavirus: ‘È una svolta, lo studio è sostenibile per trovare la cura’

Il virologo Luka Cicin-Sain del Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) a Braunschweig ha annunciato di aver scoperto un anticorpo efficace per il contrasto del coronavirus. Secondo Merkur.de in Germania, il virologo ha testato oltre 6000 tipologie di anticorpi differenti e ne ha individuato uno che blocca lo sviluppo del Covid-19.

I portavoce del team hanno confermato al Braunschweiger Zeitung che la scoperta: “È chiaramente una svolta che dimostra che siamo sulla buona strada per lo sviluppo di un farmaco contro Covid-19. In ripetuti esperimenti, siamo stati in grado di dimostrare che questo risultato è sostenibile”.