Scontri tra ultras tedeschi e napoletani dopo Napoli Eintracht

Hotel Royal Continental preso d’assalto dalle frange violente del tifo napoletano, appena dopo la fine della partita vinta dal Napoli per 3-0. Sotto assedio i supporter dell’Eintracht ospitato nell’albergo sul lungomare. Incidenti con le forze dell’ordine in via Partenope con lancio di sanpietrini e sparo di fuochi di artificio.

E ancora in via Chiatamone dove i violenti sono stati bloccati e respinti indietro con lancio di lacrimogeni. Diversi i violenti bloccati dalle forze dell’ordine. Questa la risposta, purtroppo, degli ultrà azzurri alle scorribande dei tedeschi di oggi pomeriggio che hanno devastato il centro e il centro storico, in particolare piazza del Gesù seminando il panico tra cittadini e turisti. Intanto, si attende che i sostenitori dell’Eintracht vengano trasferiti nella notte a Salerno ed in altre località prima della partenza per Francoforte. Grosso dispiegamento di polizia, carabinieri e finanzieri nella zona del lungomare che, in qualche modo, hanno contenuto l’assalto dei supporter napoletani.

