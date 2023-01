Scontri Napoli-Roma. Non chiamateli tifosi. Mai

Iniziamo dal principio. Eliminiamo dal comune lessico di questa tipologia di articoli, il termine tifosi.

Non lo sono, mai lo sono stati e mai lo saranno.

Delinquenti è il termine che si presta meglio.

Lo sport, il calcio e la serietà della Gente vera nulla ha a che fare con questo.

Una vera e propria sfida di guerra. Guerra studiata ad hoc attraverso i social. Uno scambio di informazioni tra fazioni. Incontrarsi per scontrarsi. Il fallimento di una società. 500 tra giallorossi e napoletani. In una domenica pomeriggio, si danno appuntamento in autostrada per uno scontro, una vera e propria aggressione tra pseudo militanti sportivi.

Le bandiere e le sciarpe con i colori sociali, in questo caso, sono soltanto mortificate e vilipese.

Faccio fatica a trovare termini adatti.

Bottiglie, fumogeni, spranghe, cappucci e visi coperti. Un attentato. Una rissa galattica che blocca l’autostrada A1 per più di un’ora e crea 13 km. di coda. Solo per questa volta, fortunatamente, il bilancio dei feriti è lieve e non si registrano vittime.

Lo scontro, quasi fosse un terreno preparato, si è svolto presso lo stesso autogrill, Badia al Pino, dove aveva tragicamente, perso la vita, nel 2007, Gabriele Sandri.

La Storia si ripete è un triste mantra per cui non ci si indigna mai abbastanza. Un qualcosa che purtroppo con cadenza si ripete.

Sarà arrivato il tempo giusto per la creazione di uno strumento valido per combattere il fenomeno?

Il daspo lo è?

Basta vietare l’accesso allo stadio per disinnescare una “bomba” sociale?

Probabilmente no. Probabilmente al calcio italiano serve altro. Una politica educativa seria ad esempio.

Servirà un esercito di maestre elementari come diceva Gesualdo Bufalino.

