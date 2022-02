Sconcerti: ” Per il Napoli, momento difficile”

Il giornalista ed opinionista Mario Sconcerti, ha parlato alla trasmissione radiofonica Maracanà di TMW Radio, rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli visto ieri contro il Barcellona, ed in prospettiva quello che sara’ contro la Lazio domenica sera all’ Olimpico. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Sconcerti di Oggi alla trasmissione radiofonica Maracanà di TMW Radio:

Sul ko col Barcellona:

“Credo ci siano più fotografie, sarebbe un errore prendere come modello il ko di ieri. Perdeva 2-0 dopo dieci minuti, in partita non è mai entrato. A me è sembrata una squadra che non aveva niente più del Barcellona. Sono mancate sia qualità che la forza fisica. Era una squadra leggera per giocare in Europa. E’ un avversario che va bene in Italia. E poi il Napoli quest’anno, da tre mesi, è una squadra veramente martoriata dagli infortuni. Il momento difficile del Napoli è stato confermato ma non è la vera qualità del Napoli nè quella di Cagliari nè quello di ieri“.

Sulla sfida dell’ Olimpico di Domenica

“La Lazio è una squadra che quando gioca bene è al livello delle migliori. E’ una squadra discontinua da tanto tempo, altrimenti con le sue qualità può battere chiunque. E’ sempre un pessimo avversario contro cui giocare. Credo però che la stessa qualità della Lazio si adatti alle qualità del Napoli. Sono simili, si basano essenzialmente sulla qualità tecnica e non su quella fisica. Più le squadre vogliono fare la partita col Napoli, più danno chance al Napoli. Sarà una partita alla pari, ma con una qualità maggiore del Napoli“.

